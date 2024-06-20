Генпрокуратуру РФ просят проверить всех производителей готовой еды

В России хотят провести внеплановые проверки всех производителей и продавцов готовой еды на предмет соблюдения санитарных норм и правил хранения продуктов питания.

С соответствующей просьбой в Генпрокуратуру РФ после массовых отравлений граждан продукцией ООО "Локалкитчен" («Кухня на районе») и ООО "Гастропорт" обратился заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. Он заявил, что к нему поступают обращения россиян, которые обеспокоены отравлениями, так как они являются постоянными покупателями такой продукции.

Законодатель указал, что не редко в целях сокращения расходов бизнес экономит на холодильных установках, что недопустимо, особенно в это время года, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что фигуранты дела о массовом отравлении людей салатом из службы доставки пытались уничтожить вещественные доказательства. Об этом заявила следователь в суде. Кроме того, по ее словам, один из фигурантов - повар компании-производителя фасоли "Савон-К" Карим Норматов пытался скрыться. Его задержали в аэропорту Жуковский.