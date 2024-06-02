ОПЕК+ продлевает соглашение о сокращении добычи нефти на следующий год

ОПЕК+ решила продлить соглашение о сокращении добычи нефти на 2025 год. Об этом сообщила организация в коммюнике по итогам сегодняшнего заседания

Нефтяная сделка, без учета добровольных сокращений ряда стран, ранее была рассчитана до конца 2024 года. Общая квота стран на следующий год будет повышена на 300 тыс. барр. из-за ОАЭ и составит 39,725 млн барр. в сутки.

Увеличение будет поэтапным, начиная с января 2025 года и до конца сентября 2025 года. Целевой уровень производства для ОАЭ в 2025 году составляет 3,519 млн барр. в сутки. Свое решение альянс объяснил стремлением поддерживать стабильность нефтяного рынка.