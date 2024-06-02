В салоне самолета Utair, летевшего из Москвы в Турцию, от духоты умерла кошка

Кошка умерла в салоне самолета югорский авиакомпании Utair, летевшего в Анталью из Москвы, сообщает телеканал "Мегаполис".

Инцидент произошел 1 июня. Семья с ребенком отправилась в Турцию из московского аэропорта Внуково. Перелет животного был оформлен по всем правилам. Питомец находился в переноске под сиденьем.

Во время посадки уже было душно, кондиционеры работали плохо. Кошку поставили у прохода, но бортпроводница потребовала убрать переноску вглубь под сиденье. Кошка стала паниковать, вероятно, из-за нехватки воздуха. Достать ее из переноски не позволили из-за жалоб других пассажиров.

"Маруся умерла в муках в салоне самолета, не в багаже, а в салоне под сиденьем от нарушения температурного режима. На крик о помощи никто не помог нам, чтобы ее спасти. На многочисленные просьбы бортпроводники не отреагировал, им было все равно", - сообщила женщина в соцсетях. Она сообщила, что из-за жары в самолете температура повысилась и у ребенка.

После приземления в Турции животное у хозяев забрали сотрудники аэропорта. Владельцы кошки написали жалобу в авиакомпанию.