В Коми на пожаре в резервуарном парке "Лукойл" погибли два человека

Во время пожара в резервуарном парке на площадке цеха №3 ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в Ухте в Республике Коми погибли два человека, сообщили Накануне.RU в Печорском управлении Ростехнадзора.

"В резервуарном парке на ОПО Площадка цеха № 3 "Товарно-сырьевой" ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" 2 июня 2024 года при проведении ремонтных работ произошло возгорание. Пострадали работники подрядной организации ООО "ЦЕНТР-ТЕСТ". Двое погибли, один находится в тяжелом состоянии. Печорским управлением Ростехнадзора сформирована комиссия по техническому расследованию причин аварии под председательством заместителя руководителя управления Вячеслава Мартынова. Сотрудники Ростехнадзора работают на месте", - говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

По данным следствия, возгорание произошло на нефтеперебатывающем объекте при проведении плановых технических работ подрядной организацией. В рамках уголовного дела следователи намерены установить причины, обстоятельства произошедшего, а также лиц, допустивших нарушения установленных правил безопасности.

Работа по тушению пожара продолжается.