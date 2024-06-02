В Коми на пожаре в резервуарном парке пострадали три человека

МЧС России ликвидирует возгорание в резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС.

Сегодня в пожарно-спасательную службу Ухты поступило сообщение о возгорании в резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте (в четырех километрах от города). Пожарно-спасательные подразделения МЧС России, прибывшие на место пожара, незамедлительно приступили к ликвидации.

По уточненным данным было установлено, что при проведении плановых технических работ подрядной организацией произошло возгорание, в результате чего пострадали три сотрудника.

На месте задействовано 74 человека и 22 единицы техники МЧС России.