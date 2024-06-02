В Тюменской области рядом с деревней Труфаново горят трава и деревья

Мощный лесной пожар в Тюменской области. Рядом с деревней Труфаново горят деревья и трава, есть угроза жилым домам, сообщает telegram-канал Ural Mash.

На месте работают спасатели, чтобы не допустить распространения огня на строения.

"Известия" сообщают, что в настоящее время огонь удалось потушить. Трава продолжает тлеть, однако пожар уже не угрожает деревне. По данным СМИ, пожар начался с какой-то усадьбы за лесом, по сухой траве пламя дошло до деревни.