Российские войска освободили населенный пункт Уманское в ДНР

Подразделениями группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Уманское в Донецкой Народной Республике, сообщили Накануне.RU в Минобороны РФ.

Нанесено поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики.

Отражены пять контратак штурмовых групп 47-й, 110-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Соловьево, Сокол и Новопокровское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили свыше 360 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", три 122-мм гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки МТ-12 "Рапира".