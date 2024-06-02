Наталья Комарова закрывает свои страницы в соцсетях, которые вела как губернатор

Бывший губернатор Югры Наталья Комарова сегодня официально передала полномочия губернатора Руслану Кухаруку, передает корреспондент Накануне.RU.

Во время своего выступления она поблагодарила свою команду за совместную работу, которую похвалил президент Владимир Путин, а также общественников округа и югорчан. Она также заявила, что "безусловно благодарна" Югре.

Кроме того, в соцсетях Комаровой появилась публикация о закрытии страниц, которые ранее она вела как губернатор Югры. По словам Комаровой, с теми, кому она не успела ответить в личных сообщениях, свяжутся специалисты профильных организаций региона и муниципальных образований.

"На все вопросы будут даны разъяснения, оказана помощь в решении проблем. Благодарю вас за доверие к этому ресурсу, за ваши добрые пожелания. От меня для каждого из вас пожелания добра и света", - говорится в публикации.

Напомним, 30 мая, Наталья Комарова объявила о своей отставке. Мэр Тюмени и уроженец Урая (ХМАО) Руслан Кухарук стал исполняющим обязанности главы Югры. Новый глава региона попросил Комарову представлять Югру в Совете Федерации.