При атаке беспилотника пострадали три жителя Курской области

В Курской области три мирных жителей пострадали от атаки украинского беспилотника. Об этом в соцсетях сообщил врио губернатора Алексей Смирнов, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел недалеко от села Крупец Рыльского района. Дрон скинул на автомобиль взрывное устройство. Пострадавшие получили ранения и ожоги. Их доставили в районную больницу, им оказывается медпомощь.

Напомним, за ночь дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских БПЛА над территориями Курской и Белгородской областей. Еще один беспилотник ликвидировали над акваторией Азовского моря.