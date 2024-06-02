При атаке беспилотника пострадали три жителя Курской области
В Курской области три мирных жителей пострадали от атаки украинского беспилотника. Об этом в соцсетях сообщил врио губернатора Алексей Смирнов, передает корреспондент Накануне.RU.
Инцидент произошел недалеко от села Крупец Рыльского района. Дрон скинул на автомобиль взрывное устройство. Пострадавшие получили ранения и ожоги. Их доставили в районную больницу, им оказывается медпомощь.
Напомним, за ночь дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских БПЛА над территориями Курской и Белгородской областей. Еще один беспилотник ликвидировали над акваторией Азовского моря.