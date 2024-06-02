Кухарук намерен просить Комарову стать сенатором от Югры

Новый врио губернатора Югры Руслан Кухарук попросил экс-губернатора Наталью Комарову представлять Югру в Совете Федерации, сообщает "Муксун".

"Я буду просить Наталью Комарову представлять Югру в Совете Федерации", - говорится в сообщении.

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев в своем приветственном слове попросил Наталью Комарову не оставлять без поддержки преемника.

"Рассчитываю на вашу помощь по адаптации, по решению вопроса преемственности. Все проекты, которые начаты на территории Югры, они должны быть не только продолжены, но и эффективно закончены", — обратился он к бывшему главе региона.

Сегодня в правительстве состоялось представление полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым временно исполняющего обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука.

Напомним, 30 мая, Наталья Комарова объявила о своей отставке. Мэр Тюмени и уроженец Урая (ХМАО) Руслан Кухарук стал исполняющим обязанности главы Югры.