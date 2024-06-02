За утро над Белгородской областью сбили четыре беспилотника

Сегодня утром над территорией Белгородской области сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Один беспилотник был сбит в 6.50 по московскому времени, еще три дрона сбили с 8.00 до 8.30 по мск.

За ночь дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских БПЛА над территориями Курской и Белгородской областей. Еще один беспилотник ликвидировали над акваторией Азовского моря.