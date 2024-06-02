В Индии из-за жары погибли 33 сотрудника избирательных участков

По меньшей мере 33 сотрудника избирательных участков в Индии умерли в последний день голосования на парламентских выборах от теплового удара в штате Уттар-Прадеш, сообщает ТАСС со ссылкой на главу избиркома штата Навдипа Ринву.

По его словам, в это число вошли сотрудники избиркома, санитарные работники и охранники. "

Он пообещал выплатить семьям погибших компенсацию в размере 1,5 млн рупий.

1 июня в Индии прошел седьмой, завершающий этап парламентских выборов. Избиратели могли отдать голоса на более 100 тыс. избирательных участков в штатах Бихар, Джаркханд, Западная Бенгалия, Одиша, Пенджаб, Уттар-Прадеш, Химачал-Прадеш, а также союзной территории Чандигарх. На этом этапе избирательная комиссия задействовала 108 349 сотрудников для проведения голосования.

В Северной Индии и некоторых регионах на востоке страны не спадает жара, температура воздуха днем держится в районе 45 градусов по Цельсию. Метеорологический департамент Индии сообщил, что температура в день выборов в Уттар-Прадеше достигла 46,9 градуса. Из-за жары в стране погибли не менее 100