Энергодар остался без света после атаки ВСУ

Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС), остался без света в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

По ее словам, в городе произошло аварийное отключение электроэнергии. Яшина уточнила, что украинские дроны попали по подстанции "Луч". Она добавила, что аварийное отключение не повлияет на работу ЗАЭС, передает ТАСС.

Напомним, Запорожская АЭС и объекты ее инфраструктуры неоднократно подвергались обстрелам со стороны украинских военных. 7 апреля ВСУ атаковали купол шестого энергоблока ЗАЭС. В тот же день в Росатоме сообщили, что Запорожская АЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, создана прямая угроза безопасности станции. Известно о ранении трех сотрудников.