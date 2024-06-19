ФАС выявила сговор на рынке топлива в Ханты-Мансийском автономном округе

ФАС России выявила сговор на рынке топлива в Ханты-Мансийском автономном округе.

По данным ведомства, ООО "Юганскнефтепродукт" и ООО "Нефтепродуктсервис" одновременно завышали цены на бензин Аи-92, Аи-95 и дизтопливо на АЗС «при отсутствии экономических обоснований".

В отношении двух компаний возбуждено дело по признакам заключения антиконкуретного соглашения. "Юганскнефтепродукту" и "Нефтепродуктсервису" будут назначены штрафы.

В феврале ФАС открыла на топливном рынке 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах России. Как сообщил глава ведомства Максим Шаскольский, антимонопольная служба постоянно наблюдает за ситуацией с ценами на АЗС и проверяет обоснованность повышения стоимости топлива.