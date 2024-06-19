СК: Обвиняемые в заражении людей ботулизмом пытались уничтожить улики

Фигуранты дела о массовом отравлении людей салатом из службы доставки пытались уничтожить вещественные доказательства. Об этом заявила следователь в суде.

Кроме того, по ее словам, один из фигурантов - повар компании-производителя фасоли "Савон-К" Карим Норматов пытался скрыться. Его задержали в аэропорту Жуковский.

Как передает РИА Новости, суд арестовал мужчину до 15 августа.

Напомним, в Москве за медпомощью с подозрением на ботулизм обратились более 100 человек. Также очаги заражения зафиксировали в Казани и Нижнем Новгороде. Причиной отравления послужил салат с консервированной фасолью из службы доставки. Производством некачественной продукции занимается компания "Савон-К".

Ранее другим фигурантам уголовного дела, которое расследуется по факту массового отравления людей пищевой продукцией, предъявили обвинение. Генеральному директору компании "Локалкитчен" Антону Лозину, руководителю отдела качества компании Елене Машковой и фактическому руководителю компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимиру Шину инкриминируется "Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Шина также обвиняют по статье "Организация незаконной миграции". СК приостановил работу компании "Кухня на районе" и производителя фасоли "Савон-К".