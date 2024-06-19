В Ростовской области разгерметизировался горящий нефтяной резервуар

На нефтебазе в Азове в Ростовской области, где вторые сутки тушат пожар, произошла разгерметизация резервуара с нефтепродуктами.

Как сообщил губернатор Василий Голубев, ликвидировать возгорание пока не получается.

18 июня в результате атаки беспилотника в Азовском районе загорелись резервуары с нефтепродуктами. К тушению пожара привлекли пожарный поезд. Сегодня утром сообщалось, что возгорание удалось локализовать на площади 3 200 кв. м.

Однако в 16:40, по словам губернатора, произошла разгерметизация второго резервуара. "Специалисты МЧС продолжают работу по тушению пожара", — написал глава региона в телеграм-канале.