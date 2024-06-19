19 Июня 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: пресс-служба ПАО &quot;Уралкалий&quot;

«Уралкалий» и «Уралхим» — в топ-10 российских компаний по качеству развития персонала рэнкинга RAEX

Группа «Уралхим» заняла престижные места в рэнкинге агентства RAEX, которое представило результаты нового исследования в области устойчивого развития и управления кадрами. Агентство исследовало деятельность и HR-практики 160 российских компаний и определило 10 лидеров по качеству развития персонала. Среди топ-10 компаний ПАО «Уралкалий» заняло 7 место, АО «ОХК «Уралхим» — 10 место.

Рейтинговое агентство RAEX оценивало компании по ряду ключевых показателей, включая наличие программ по охране труда, правам человека, привлечению и удержанию персонала, а также по созданию инклюзивной рабочей среды. Важное внимание уделялось разнообразию персонала и льготам сотрудникам сверх законодательства. В исследовании учитывались данные по уровню травматизма, текучести кадров и предоставляемым соцпакетам.

Анна Арифулина, заместитель генерального директора — директор по персоналу АО «ОХК «Уралхим» сказала: "Главный «капитал» любого успешного бизнеса — это сотрудники. Их профессионализм, вовлеченность в задачи и слаженная работа — это половина успеха. Для руководства Группы важно поддерживать высокий уровень компетенций и инновационных способностей своих команд. Мы планируем продолжать инвестировать в развитие данного направления".

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий» так прокомментировала итоги рейтинга: "Достижение целей и реализация бизнес-стратегии компании всецело основаны на людях, которые в ней работают. И наша цель — предоставлять сотрудникам лучшие условия для работы, развития и отдыха, достойно поощрять их за эффективную работу. И мы это делаем. Для «Уралкалия» войти в ТОП-10 — особенно значимо. Это говорит о том, что работа с персоналом в нашей компании развивается в правильном направлении".

Напомним, рейтинговое агентство RAEX — крупнейшее агентство в области некредитных рейтингов. Ключевые сферы деятельности агентства — подготовка рейтингов в сфере образования, некоммерческого сектора, устойчивого развития, а также инфраструктуры развития бизнеса.

С полным списком участников и результатами исследования можно ознакомиться на сайте агентства.

Теги: уралкалий, уралхим, рейтинг raex, развитие персонала


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