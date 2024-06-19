Стартовал творческий конкурс на создание гимна Астраханской области

Распоряжение об организации конкурса на создание гимна Астраханской области подписал сегодня глава региона Игорь Бабушкин.

Напомним, идея по созданию гимна была поддержана губернатором на совете по культуре в этом году.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо представить проект гимна, состоящий из стихотворного текста и музыки, в вокальном и инструментальном исполнении, ноты с текстом (клавир или партитyра), сообщает министерство культуры Астраханской области. Заявиться и участвовать можно, начиная с 20 июня.

Отмечается, что проект произведения должен соответствовать жанровым особенностям гимна, выражать чувство патриотизма, любви к родной земле, уважения истории, культуре, традициям, прошлому и настоящему Астраханской области.

Всем творцам, заинтересованным в участии в конкурсе, с условиями можно ознакомиться по ссылке.