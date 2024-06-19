При поддержке региональных властей вдвое увеличило производство бронежилетов астраханское предприятие

Астраханское предприятие по производству бронежилетов вдвое увеличило мощность.

"Не в первый раз посещаю Камызякское экспериментальное предприятие. Здесь производят жизненно необходимую продукцию для наших бойцов, которые сейчас на передовой защищают Родину: бронежилеты, противоударные средства. И делают это очень качественно. Экипировку также поставляют и в братскую Республику Беларусь" - отметил губернатор региона Игорь Бабушкин.

Выпуск продукции за последние два года увеличился втрое. Но организация продолжается наращивать производство.

"Ранее ко мне обратился генеральный директор предприятия с просьбой оказать помощь по расширению производственной площади. Не смогли остаться в стороне. Выделили земельный участок, а также льготное финансирование Фонда развития промышленности Астраханской области в размере 30 млн рублей на строительство новых цехов. Теперь производственная площадь увеличена вдвое – до 2800 кв. м., создано 50 новых рабочих мест. Немаловажно и то, что для специалистов созданы очень достойные условия труда. Сегодня обсудили новые планы по расширению. Будем поддерживать и масштабировать производство" - завил Игорь Бабушкин.