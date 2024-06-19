Салливан: Поставляемые Киеву истребители F-16 разместят на территории Украины

Поставляемые Киеву истребители F-16 будут размещены на территории Украины, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он также сообщил, что в случае угрозы воздушного пространства Украина может использовать системы ПВО, включая поставляемые США, для уничтожения российских самолетов в небе, даже если они находятся в воздушном пространстве РФ. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Ранее сообщалось, что часть истребителей F-16, которые Украина ожидает получить от западных стран, собираются разместить за пределами украинской территории. Об этом заявил начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов. По его словам, некоторые из самолетов останутся в тех центрах, где готовят украинских пилотов и авиационный персонал. Определенное количество самолетов будут храниться на безопасных авиабазах, "чтобы они не были мишенями". Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов сообщил, что истребители F-16 и аэродромы их базирования за пределами Украины станут законной целью для российских военных, если будут участвовать в боевых вылетах.