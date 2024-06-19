19 Июня 2024
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Фото: пресс-служба &quot;Славнефть-Мегионнефтегаза&quot;

В Югре отметили 60-летие первой отгрузки мегионской нефти

"Славнефть-Мегионнефтегаз" организовал в Мегионе городской праздник, посвященный 60-летию начала отгрузки мегионской нефти. Концерт-реконструкция, повествующий о знаковых исторических событиях, прошел 15 июня, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Впервые нефть с Мегионского месторождения погрузили на баржу и отправили на Омский нефтеперерабатывающий завод 4 июня 1964 года. Этот день стал важной вехой в истории города Мегиона, "Мегионнефтегаза" и всей югорской нефтедобычи.

"Первая отгрузка мегионской нефти – безусловно, знаковое событие, в том числе с точки зрения развития Мегиона, – выступил на празднике глава города Алексей Петриченко. – Именно в 1964 году небольшому на тот момент селению был присвоен статус рабочего поселка. Первопроходцы работали в сложнейших условиях, вдохновленные идеей люди каждый день совершали настоящий трудовой подвиг, чтобы обеспечить страну ценным углеводородным сырьем. "Мегионнефтегаз" и сегодня вносит большой вклад в развитие города и региона, реализуя масштабные производственные и социальные проекты. Дело, начатое первооткрывателями большой нефти, продолжают их дети и внуки, своим трудом, творчеством, участием в общественной жизни меняя город к лучшему. Память о легендарном историческом прошлом мы сохранили в бренде города "Мегион – город первых".

В торжествах по случаю юбилейной даты приняли участие ветераны и заслуженные работники отрасли, почетные жители Мегиона. В своих выступлениях они отметили вклад "Славнефть-Мегионнефтегаза" в экономическое развитие региона и повышение качества жизни югорчан.

В этом году предприятию тоже исполняется 60 лет – оно было учреждено в августе 1964-го. Эффективно вести производственную деятельность позволяет применение современных технологий и инновационных разработок, созданных в том числе специалистами компании.

"У нас сразу несколько поводов с гордостью вспомнить события 60-летней давности, и один из них – предстоящий юбилей предприятия, – рассказал генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Александр Баринов. – К этому рубежу предприятие подходит не только со множеством достижений, но и с масштабными планами на будущее. У нас есть надежная ресурсная база, мощный инновационный потенциал, а главное – есть люди, способные решать производственные задачи любой сложности. Все это обеспечивает динамичное развитие компании на десятилетия вперед".

Традиционно выступая надежным партнером региональных и муниципальных властей, "Мегионнефтегаз" активно участвует в развитии социальной инфраструктуры, поддерживает проекты в сфере образования и спорта, способствует сохранению культурного наследия, помогает осуществлять другие общественно значимые инициативы.

Теги: мегионская нефть, Славнефть-Мегионнефтегаз, концерт, месторождение, 60-летие первой отгрузки


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