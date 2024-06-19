"Атомстройкомплекс" выяснил, как привлечь инвесторов для сохранения ОКН

Компания "Атомстройкомплекс" приняла участие в VII Всероссийском фестивале "Архитектурное наследие 2024", собравшее в Тюмени лучших специалистов своей области. Представители девелопера уделили особое внимание теме объектов наследия, а также привлечения инвесторов для их сохранения.

Фестиваль проходил с 13 по 15 июня под руководством Союза архитекторов России. На площадке можно было встретить выдающихся архитекторов, реставраторов, юристов, строителей, а также представителей органов государственной и муниципальной власти. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", впервые большое внимание было уделено проблемам правового регулирования вопросов сохранения наследия. Для этого специалисты в области сохранения наследия из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Ярославля обсудили правоприменительную практику, а также предложения по совершенствованию законодательства.

Участие в круглом столе "Правовые аспекты охраны объектов культурного наследия. Вопросы правоприменения и судебной практики" приняла Юлия Бердюгина – представитель комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), член Общественного научно-методического советов при Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, к.ю.н.

Она рассказала, как можно изменить законодательство, чтобы снизить административные барьеры при проведении работ с объектами наследия. Изменения также позволят дифференцировать памятники по статусу и допустимой степени приспособления, чтобы потом иметь возможность их адаптировать под актуальные проекты. Специалист также отметила необходимость реформирования института государственной историко-культурной экспертизы.

Автором предложения является профильная комиссия по работе с объектами наследия, созданная на базе комитета по строительству СОСПП. Отметим, что инициатором ее создания выступил председатель комитета и глава компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев.

"Серьезным препятствием для работы бизнеса с объектами наследия являются противоречия в нормировании, когда современные подходы к безопасности требуют то, что запрещено законом об охране памятников, – поясняет Валерий Ананьев. – Например, в историческом здании узкие окна и по нормам не хватает естественного освещения, однако увеличить проемы нельзя – это вмешательство в конструктив. Такие коллизии мешают властям находить инвесторов на проекты по восстановлению и приспособлению объектов наследия к современным нуждам. Наша общая задача – обеспечить правовые условия для работы с наследием".

По мнению участников комиссии, именно системная работа по анализу и совершенствованию нормативной базы, а также объединение усилий единомышленников в этом направлении, позволит исключить избыточные, противоречивые требования, и тем самым повысить инвестиционную привлекательность объектов культурного наследия.