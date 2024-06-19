"Оказывается, в тайне вы были "за": Силуанову пеняют за ситуацию с индексацией пенсий

Министру финансов России Антону Силуанову напомнили про его весьма "гибкую" позицию по вопросу об индексации пенсий работающим пенсионерам. Минфин долгое время отвергал предложения оппозиционных партий Госдумы, заявляя, что на такие выплаты в бюджете денег нет. Но после решения президента деньги нашлись.

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Валерий Гартунг спросил у Силуанова: не изменится ли его позиция по поводу отрицательных акцизов на топлива таким же образом?

"Надо нам от отрицательных акцизов отказываться, это нонсенс. Как так: несколько нефтяных компаний, фактически шантажируя правительство, доят всю страну. Это неправильно. Антон Германович [Силуанов] сказал, что готов обсуждать это. Антон Германович, соберите нас! Может в закрытом режиме это обсудим, вы выскажете свои доводы – что вам мешает эту позицию принять. Ну не доводить же до президента, как у нас с индексацией пенсий работающим пенсионерам вышло. Вы столько раз меняли свою позицию, а теперь, когда президент сказал, что он поддерживает, оказалось, что и вы двумя руками "за". Ну, слава богу! Оказывается, вы в тайне-то были "за". Может у нас и по отмене налогового маневра так получится?" – спросил парламентарий.