На Украине хотят мобилизовать с 21 года

Заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов считает, что нужно снизить возраст, с которого начинается мобилизация на Украине. По его мнению, надо дать стране право мобилизовать не с 25 лет, а с 21 года.

"Я за понижение возрастного ценза. ВСУ – это о качестве, а не о количестве... Нам нужно вливание свежей молодой мысли в ВСУ", - цитирует РИА Новости Кудряшова.

Напомним, согласно принятому закону об ужесточении мобилизации, все мужчины на Украине должны явиться в территориальные центры комплектования, где необходимо не просто уточнить свои военно-учетные данные, но и пройти медкомиссию. Это касается и тех, у кого есть отсрочка. Сделать это необходимо будет до 18 июля. После этого все признанные пригодными для военной службы будут отправлены на фронт.