Названы лучшие российские вузы по версии RAEX

Российское рейтинговое агентство RAEX-100 представило топ лучших отечественных вузов за 2024 год.

Рейтинг RAEX-100 – как и в прошлом году – возглавил Московский государственный университет. Он получил максимальную оценку – 4,7 балла.

На второе место с прошлогоднего пятого переместился МГТУ им. Баумана с баллом 4,5. Лишь несколько сотых отделяет от него МФТИ (в прошлом году Физтех все же добрался до второго места). Четвертое место у СПбГУ, пятое – у Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ".

В топ-10 также вошли ВШЭ, МГИМО, Санкт-Петербургский политех, Томский политех и РАНХиГС.

Чуть-чуть не дотянул до попадания в топ Уральский федеральный университет, от 10-й позиции его отделяют тысячные балла. Замыкает RAEX-100 в этом году Уральский государственный медицинский университет с баллом чуть выше 2 (в прошлом году этот вуз был на 91-й позиции).