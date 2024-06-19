Приставил пистолет к голове и стрелял по машине. Известного в криминальных кругах уральца будут судить в Екатеринбурге
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Екатеринбурга, обвиняемого в ряде преступлений. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного ведомства, мужчина известен в криминальных кругах и неоднократно нарушал установленные судом административные ограничения.
По версии следствия, в 2023 году обвиняемый 1988 г.р. приобрел пистолет и не менее семи патронов к нему, несмотря на то, что не имел права на приобретение, хранение, перевозку и ношение огнестрела и боеприпасов. В ноябре того же года в одном из местных заведений по ул. Радищева между ним и одной из посетительниц, отдыхавшей в компании, возник словесный конфликт, во время которого женщина неоднократно оскорбляла обвиняемого.
Уже на парковке возле заведения мужчина семь раз выстрелил в автомобиль своей обидчицы марки "CADILLAC ESCALADE". Когда же за женщину вступился один из ее знакомых, пытаясь урегулировать конфликт, обвиняемый нанес ему два удара кулаком, отчего тот упал и получил черепно-мозговую травму.
Более того, владелец огнестрела стал угрожать убийством другому члену компании отдыхающих, а после и вовсе приставил пистолет в упор к голове мужчины.
Установлено, что после административных ограничений, наложенных судом, обвиняемый неоднократно их нарушал - в том числе запрет на выезд за пределы Свердловской области без разрешения уполномоченного органа.
В обвинительном заключении содержится несколько статей:
- ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности);
- ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное иным общеопасным способом);
- ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством);
- ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему);
- ч. 1 ст. 314 УК РФ (самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, пребывания в целях уклонения от административного надзора).
Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Екатеринбурга после вручения обвиняемому обвинительного заключения.