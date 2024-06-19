Лазарева* объявлена террористкой и экстремисткой

Телеведущая Татьяна Лазарева* в дополнение к статусу иноагента получила "звание" террориста и экстремиста – Росфинмониторинг внес ее в соответствующий список.

Согласно сайту ведомства, Лазарева* находится в этом списке под номером 7508 в Национальном разделе.

Телеведущая придерживается антивоенной позиции, покинула Россию после начала СВО. Весной высказывала желание баллотироваться на выборах депутатов Мосгордумы, но позже Госдума приняла закон, который фактически лишает иноагентов пассивного избирательного права.

* признана в РФ иноагентом