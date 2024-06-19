Госдума в первом чтении приняла законопроект об увеличении дефицита бюджета

Госдума единогласно в первом чтении приняла законопроект об увеличении дефицита бюджета 2024 года. Увеличивается расходная часть бюджета. Глава Минфина России Антон Силуанов отметил, что это происходит впервые за четыре года.

Расходы увеличиваются из-за обещаний, которые раздал в последнее время президент России. Речь идет о расширении социальных обязательств государства, списании долгов регионов и т.д.

Так, по подсчетам Минфина, общий объем списания долгов регионов составит 1,1 трлн руб.

Также Госдума рассматривает в первом чтении сопутствующие поправки в Бюджетный кодекс и другие законы.