Член Общественного совета при МВД проверил качество оказания госуслуг свердловской полицией

В рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» деятельность подразделения по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области проинспектировали представитель Общественного совета при МВД России Алексей Трифонов и его коллега из Екатеринбурга Борис Булдаков. Об этом проинформировал официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.

Он сообщил, что работа в данном направлении общественниками проводится для укрепления доверия между населением и органами внутренних дел, а также с целью реализации их полномочий по осуществлению общественного мониторинга деятельности полиции. В рамках акции члены общественных советов при территориальных ОВД проверяют дежурные части, опорные пункты, службу по вопросам миграции, Госавтоинспекцию и другие отделы.

Гостей встретил и лично показал в каких условиях трудится личный состав по оказанию госуслуг гражданам руководитель свердловского УВМ полковник полиции Александр Блинов. Он продемонстрировал служебные помещения, где проводится прием посетителей и осуществляется выдача паспортов и иных документов. Общественники пообщались с людьми, находившимися в здании в ожидании приема, поинтересовались качеством оказываемых представителями МВД услуг. Алексей Трифонов по итогам визита дал положительную оценку организации работы свердловского управления по вопросам миграции.

"Только за 1 квартал 2024 года подразделениями УВМ Среднего Урала предоставлено более 403 тысяч государственных услуг, из них более 50 тысяч пришлось на выдачу и замену внутренних документов, свыше 46 тысяч на выдачу заграничных паспортов, 133 тысячи услуг, связанных с регистрационным учетом граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. Подобные проверки общественников в ближайшее время пройдут и во многих других территориальных ОВД", - отметил полковник Горелых.