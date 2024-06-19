Украинская ракета сбита над Курской областью

Украинская ракета сбита над Медвенским районом Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Ранее в своем в Telegram-канале он написал, что в небе над Курской областью работает ПВО. В регионе была объявлена ракетная опасность.

Ранее сегодня над Белгородом средствами ПВО были сбиты несколько воздушных целей. По предварительной информации, пострадавших нет. После отражения атаки ВСУ на территории одного частного домовладения посечена крыша гаража, еще в одном частном жилом доме повреждена кровля.