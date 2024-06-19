Минфин точно не знает, с чем связан рост доходов от НДС

Если Минфин увидит, что во втором полугодии инфляция в России продолжит ускоряться, параметры действующего бюджета могут быть пересмотрены. Но пока в министерстве надеются, что "прогнозисты из Минэкономразвития" не ошибаются и инфляция, начиная с середины лета начнет замедлятся.

"Да, сейчас [инфляция] около 8%, но по оценкам Минэка во втором полугодии темпы роста инфляции должны снижаться благодаря высокой базе прошлого года и действиям ЦБ. Если мы увидим, что темпы инфляции продолжат отличаться [от прогноза], мы осенью можем подкорректировать эти показатели. Но пока наши прогнозисты говорят, что это будет такая цифра", - заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

В Минфине также не знают точно, с чем связан рост доходов от НДС, который увеличил доходы бюджета сверх прогноза: "Точных данных нет. Идет рост потребительского спроса и рост доходов от НДС, восстановление импортных поставок, в том числе продукции машиностроения, которая тоже облагается этим налогом". Силуанов сообщил, что точная информация по росту доходов от НДС также будет ближе к концу года.