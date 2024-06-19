19 Июня 2024
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Фото: Транснефть – Сибирь

Нефтепроводчики помогли детскому саду в Свердловской области создать интерактивный развивающий центр

"Транснефть – Сибирь" в рамках программы благотворительной деятельности оказало поддержку детскому саду №25 в Верхотурье в создании интерактивного познавательного центра сенсорного и релаксационного развития "Речезаврик: играй, познавай, учись" для детей дошкольного возраста, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

На эти цели компания направила более 3,5 млн рублей. Реализация благотворительного проекта способствует повышению уровня подготовки воспитанников дошкольных образовательных учреждений. В интерактивном центре используется комплекс традиционных методов педагогики и психологии и современных технологий для всестороннего развития детей, что позволяет более эффективно построить образовательный процесс, сделать его легким, доступным, разнообразным.

Торжественное открытие интерактивного познавательного центра состоялось при участии заместителя генерального директора "Транснефть – Сибирь" Александра Мухортова и депутата Государственной думы Федерального собрания РФ Антона Шипулина.

"Дети – наше будущее, мы должны вкладываться, в первую очередь, в них. Благодаря компании "Транснефть" был реализован важный для всего города социальный проект. Компания сразу откликнулась на нашу просьбу, влилась в этот проект. И сегодня мы видим результат – это счастливые глаза детей, которые получают огромное удовольствие от занятий в этом центре", – Отметил Антон Шипулин.

Игровой центр включает мобильный сенсорный комплекс, проекционный дизайн "Виртуальная реальность", фиброоптический душ, интерактивные песочницы, панно, сухой бассейн, мультимедийный пожарный комплекс "Спасатель", модульный комплекс "Правила дорожного движения", комплекс "Подготовка к школе", сенсорные стол, горка. Оборудованы зоны для общей физической подготовки, а также релаксзона, скалодром, творческая мастерская. Все оборудование разработано согласно стандартам СанПиН и ФГОС, подходят под программу "Доступная среда" и соответствуют проектам Российской Федерации "Образование".

"Коллектив детского сада выражает благодарность "Транснефть – Сибирь" за оказанную помощь в создании интерактивного центра. Реализация этой идеи была нашей мечтой с момента открытия детсада. Примечательно, что в развивающем центре могут заниматься все дошколята Верхотурья, уже идет запись на посещение", – сказала , заведующая детского сада Мария Садыкова.

Центр Речезаврик(2024)|Фото: Транснефть – Сибирь

Детсад № 25 посещают свыше 100 воспитанников в возрасте от 1 года до 8 лет, среди них дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. Занятия с использованием оборудования интерактивного центра оказывают на детей положительное влияние, способствуют развитию их мышечного тонуса, укреплению опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, повышению мотивации к речевой и познавательной активности.

"В Верхотурье живут наши работники, их семьи, дети. Для нас нет чужих детей. Поэтому было принято решение в Год семьи оказать поддержку самым маленьким жителям города в виде развивающего и познавательного центра", – сказал Александр Мухортов.

Нефтепроводное предприятие регулярно выделяет средства на благотворительную деятельность, направленную на развитие и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в регионах присутствия. При этом большое внимание уделяется учреждениям, расположенным в сельской местности, удаленных населенных пунктах.

Теги: интерактивный развивающий центр, детский сад, Речезаврик


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