В Усолье на двух пожилых женщин рухнула остановка

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о травмировании двух пожилых женщин в Усолье - на них рухнули металлические конструкции остановки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел днем, 15 июня, на ул. Аникина. Остановку опрокинул сильный ветер.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в лечебное учреждение, где им оказывается медицинская помощь. Следственными органами регионального СУ Следственного комитета Российской Федерации по данному факту проводится процессуальная проверка.