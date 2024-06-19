Shot: Ножовку, которой террористы вскрыли окно в СИЗО, им продали в изоляторе

Ножовку, которой террористы вскрыли окно в СИЗО Ростова-на-Дону, им продали в изоляторе за 2,5 тысячи рублей, сообщает Shot.

По информации источника телеграм-канала, несколько сотрудников организовали незаконный канал поставок запрещенных предметов в учреждение. Заключенные могли купить телефоны, ножи, алкоголь, часы и даже оплатить ночные киносеансы в камере.

Сейчас устанавливаются все работники СИЗО, которые организовали канал нелегальной торговли.

Ранее СМИ сообщили, что захватившие заложников содержались в разных камерах, но между ними была связь. К своей операции захватчики готовились долго. Они заранее ослабили решетку камеры, затем выбили ее и выбрались во двор, проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников.