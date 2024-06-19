19 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Начальнику екатеринбургской ГИБДД пригрозили из-за припаркованных машин: пожарные не могли подъехать к горящему дому

Прокуратура внесла представление начальнику ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу за автомобили, припаркованные возле дома №2 на Союзной, где в начале марта произошел пожар. В тот день в квартире погибли два человека, а спецтехника никак не могла подобраться к дому из-за стоящих там машин.

"Установлено, что по указанному адресу расположены дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена". Из содержания обращений граждан следует, что собственники транспортных средств оставляют их на элементах дороги, предназначенных для движения пешехода (тротуарах). При этом должностными лицами ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу каких-либо мер к задержанию транспортных средств путем их перемещений на штрафстоянку не принято, проверки проведены не в полном объеме, в связи с чем прокуратурой Екатеринбурга 31.05.2024 начальнику ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу внесено представление", - говорится в ответе прокуратуры, который опубликовал в своих соцсетях депутат Госдумы Андрей Альшевских.

В нем также говорится, что представление получил и директор управляющей компании ООО УК "Юг-Энерго". Соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности находятся на контроле прокуратуры области.

Напомним, что 7 мая из окон 21 этажа повалил черный дым, а за ним из окна и балкона вылезли двое мужчин. Один из них сорвался вниз, а после скончался на руках медиков.

Выживший мужчина сообщил, что познакомился с арендатором сгоревшей квартиры накануне днем через общего знакомого. Они выпивали, легли спать, а проснувшись, пострадавший уже увидел языки пламени, после чего и вылез в окно. После ему протянули с крыши шланг, по которому он спустился к квартире ниже и разбил окно, чтобы попасть внутрь. Позднее выяснилось, что в квартире сгорел еще один человек.

Теги: Союзная, Екатеринбург, квартира, пожар, парковка, ГИБДД, прокуратура


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