Силуанов предложил радоваться бензину по 60 рублей: "Если бы не акцизы, цены бы выросли рублей на 20"

Минфин России выступает против отмены так называемых обратных акцизов на бензины и дизельное топливо для российских НПЗ.

"Если бы мы отменили акцизы, цены на бензин выросли бы рублей на двадцать – до восьмидесяти", - сказал министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

Обратный акциз по факту является налоговым вычетом. В России действует обратный акциз с демпфирующим коэффициентом для бензина и дизельного топлива. Он выплачивается российским НПЗ в виде компенсации за рост мировых цен на сырье в рамках налогового маневра.