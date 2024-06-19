19 Июня 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин вмешался в ситуацию с мигрантами, которые пытались изнасиловать женщину в Култаево

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал ряд поручений по уголовному делу о противоправных действиях мигранта в отношении женщины в селе Култаево Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Напомним, вечером 16 июня в ОМВД России "Пермский" поступило сообщение о противоправных действиях со стороны иностранных граждан в отношении жительницы Култаево. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали трех мужчин, которые были доставлены в дежурную часть. В соцсетях местные жители сообщали, что мигранты, строящие "Озон", приставали к девушке, пытались ее изнасиловать и избили.

По данным СКР, иностранные граждане массово пребывают в село для трудоустройства в организацию, осуществляющую строительство распределительных центров. При этом, находясь в состоянии опьянения, они систематически нарушают общественный порядок, агрессивно реагируют на замечания, угрожают местным жителям физической расправой. 16 июня от их действий пострадала 32-летняя женщина, на которую напал иностранец и пытался изнасиловать. Помощь потерпевшей оказали прохожие.

В СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявлено обвинение.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Кроме того, Бастрыкин поручил Головкину принять меры к избранию в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, о чем представить доклад.

Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Теги: Александр Бастрыкин, мигранты, девушка, попытка изнасилования, уголовное дело


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