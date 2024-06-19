В епархии Москвы не стали оценивать поведение мигранта, потушившего свечи в храме

В Московской епархии высказались о ситуации в храме во имя святителя Федора Ушакова в московском Бутово, где 20-летний гражданин Таджикистана потушил свечи и напал на прихожанку. По словам руководителя информационной службы епархии священника Александра Волкова, до окончания расследования в епархии не дают каких-либо оценок случившемуся.

"Настоятель храма готов оказать содействие в расследовании инцидента", - сказал ТАСС Волков, отвечая на просьбу прокомментировать происшедшее.

Напомним, по данным СКР, молодой человек потушил свечи, чтобы оскорбить религиозные чувства православных верующих, после чего "применил насилие в отношении прихожанки данного храма". Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий". Следствие будет просить суд арестовать фигуранта.