Над Белгородом сбиты несколько воздушных целей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что над столицей региона сбиты несколько воздушных целей. По предварительной информации, пострадавших нет.

Возгораний и прямых попаданий снарядов в жилые дома нет. В Белгороде после отражения средствами противовоздушной обороны атаки ВСУ на территории одного частного домовладения посечена крыша гаража, еще в одном частном жилом доме повреждена кровля.

В Белгородском районе в селе Новая Нелидовка обломок пробил кровлю частного жилого дома, написал Гладков в своем telegram-канале.