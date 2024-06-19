Подозреваемый в убийстве девочки в Кузбассе ушел на СВО из колонии

Житель Кемеровской области, задержанный по делу об убийстве 12-летней девочки, уходил в зону СВО из колонии и побывал в плену. Об этом сообщил РИА Новости источник.

По его словам, из плена мужчина вернулся в воинскую часть по обмену. Источник не уточнил, как подозреваемый попал в город Топки, где произошло убийство: "Может, дезертировал из части, может, в отпуск пришел".

Ранее стало известно, что в Кузбассе нашли тело пропавшей накануне 12-летней девочки. ЧП произошло в городе Топки (находится в 30 километрах от Кемерово). Тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в колодце вблизи заброшенного здании. Возбуждено уголовное дело по статье 105 (Убийство). В СК сообщили, что за причастность к преступлению задержан 49-летний местный житель.