19 Июня 2024
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Экономика В России
Фото: Пресс-служба СФ РФ

Минфин впервые за четыре года просит Госдуму изменить параметры текущего бюджета

Госдума сегодня в первом чтении рассматривает поправки в текущий бюджет. Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что просьба об изменениях в уже принятый бюджет вносится правительством впервые за четыре года.

Он рассказал, на что пойдут средства (изменения вносятся в расходную часть бюджета – она увеличивается):

- на задачи, поставленные президентом (во время послания Федеральному собранию и во время других выступлений), нужны 159,2 млрд руб.: это социальные выплаты, субсидии по ипотеке, надбавки классным руководителям и преподавателям вузов, обеспечение доступа в интернет и т.д.

- 140 млрд руб. – увеличение резервного фонда правительства (ликвидация последствий ЧС, выплаты гражданам по ипотеке и иные поручения)

- 18 млрд руб. – выплаты ветеранам и 15 млрд руб. для обеспечения пониженных тарифов на электричество в новых регионах

- 174 млрд руб. – индексация пенсий, выплат, увязанных с инфляцией (в связи с увеличением инфляции).

Также Силуанов отметил, что правительственный макропрогноз меняется: рост ВВП по году повышен до 2,8%, но при этом изменяются и другие параметры – инфляция, цены на нефть, курс рубля. Дефицит бюджета растет до 1,1% ВВП или 2,1 трлн руб. Доходы практические не меняются – 35 трлн руб. (с сокращением нефтегазовых доходов).

Теги: бюджет, минфин, антон силуанов


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