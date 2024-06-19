В Крыму создан годовой запас воды

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что проблема водоснабжения полуострова решена – создан годовой запас воды.

"По состоянию на 19 июня, имеющиеся запасы воды в водохранилищах Крыма составляют более 245 млн "кубов", в том числе в водохранилищах питьевого назначения – около 228 млн "кубов". Среднесуточное потребление поверхностных вод фиксируется на уровне 500 тыс. кубометров в сутки. Таких объемов достаточно, чтобы более года обеспечивать население и объекты экономики Крыма водой без учета притока в водохранилища в будущем", - написал Аксенов в своем telegram-канале.

В 2014 г. Украина перекрыла Крыму доступ к коммуникациям. Северо-Крымский канал был основным источником пресной воды для полуострова, не имеющего обширных источников воды на своей территории. Из-за этого в неблагоприятных погодных условиях крымчане переживали катастрофическую засуху. В 2022 г. по Северо-Крымскому каналу спустя восемь лет снова начала течь днепровская вода – она поступает на территорию Крыма, заполняя русло канала.