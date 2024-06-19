Глава Минпромторга пригрозил "сменой собственника" частным предприятиям ОПК

Не успели министры финблока и депутаты Госдумы на ПМЭФ прочитать лекцию о важности инвестклимата и уважения к частному праву, как самый юный министр правительства России Антон Алиханов пригрозил предприятиям оборонно-промышленного комплекса сменой собственника в случае срыва гособоронзаказа. Вероятно, речь идет именно о частных предприятиях, потому что у компаний с государством-собственником смениться может разве что менеджмент.

"Отмечу, что с точки зрения эффективности планирования в ОПК основные идеи уже внедрены и доказали свою работоспособность. В частности, вся производственная база системно "обвязана" сквозными графиками комплектования, сходящимися в конечном итоге в план - графики поставок. Их реализация находится под четким контролем со стороны коллегии ВПК. И в случае серьезных отклонений в отношении "проштрафившихся" предприятий применяются соответствующие меры, вплоть до смены собственника. Тем самым работа ОПК в общенациональном масштабе, по сути, переведена на принципы жесткого проектного менеджмента, что в нынешней ситуации несомненный плюс", - сказал Алиханов в ходе заседания бюро Союза машиностроителей.