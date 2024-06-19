Путин: Договор о партнерстве с КНДР предполагает оказание помощи в случае нападения

Подписанный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с Ким Чен Ыном.

Глава государства уточнил, что Россия не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным документом.

В свою очередь, Ким Чен Ын подтвердил, что договор предполагает развитие сотрудничества, в том числе в военной сфере. По словам северокорейского лидера, подписанный документ носит миролюбивый и оборонительный характер.

Напомним, Путин прибыл в КНДР по приглашению Ким Чен Ына. Эта встреча с северокорейским лидером для Путина уже третья по счету с 2019 году. Начинающийся визит президента РФ носит статус государственного. Согласно дипломатическому протоколу, это наивысшая градация, что лишний раз указывает на нарастающую динамику развития отношений Москвы и Пхеньяна и рост взаимного интереса.