СМИ: Полина Гагарина может попасть под санкции Евросоюза

Российская певица Полина Гагарина, занявшая в 2015 году второе место на конкурсе "Евровидение", может быть включена в европейский "черный список" – санкционный реестр российских физических лиц, которых ЕС считает причастными к украинскому конфликту или к поддержке российских властей.

Информацию о возможном введении санкций в отношении Гагариной опубликовало издание EUobserver.

Также в публикации упоминаются в качестве претендентов на попадание в список "два олигарха и близкий Кремлю человек", причастный к переходу пивоваренной компании "Батика" от датской Carlsberg Group в управление Росимущества.

Гагарина неоднократно выступала на концертах в поддержку российских властей, спецоперации и Владимира Путина.