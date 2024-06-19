19 Июня 2024
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Фото: МЧС России

Врио губернатора Югры Руслан Кухарук может посетить поселок, где жители самостоятельно строили дамбу

Врио губернатора Югры Руслан Кухарук может посетить поселок Саранпауль, в котором жители самостоятельно спасали от паводка электростанцию, сообщают местные telegram-каналы со ссылкой на свои источники.

На этой неделе запланирован визит Кухарука в Березовский район.

Напомним, что поселок оказался в зоне подтопления. Ранее жители самостоятельно возводили насыпь для защиты электростанции от паводка.

По состоянию на 19 июня уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска составляет 961 сантиметр, такой же отметки вода достигла в Нижневартовском районе и Мегионе, в Березовском районе вода в реке Ляпин поднялась до уровня 1167 сантиметров, уровень воды в протоке Лангепас под Лангепасом составил 553 сантиметра.

Теги: Руслан Кухарук, Саранпауль, дамба, электростанция


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Ранее 17.06.2024 10:59 Мск В Югре жители самостоятельно возводят дамбу, чтобы защитить электростанцию от паводка

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