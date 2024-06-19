19 Июня 2024
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Фото: Геннадий Дубовой

Обвиняемые в убийстве "Моторолы" получили сроки вплоть до пожизненного

Южный окружной военный суд приговорил на сроки вплоть до пожизненного лишения свободы обвиняемых по уголовному делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве комбата Арсения Павлова ("Моторола").

Александр Погорелов был приговорен к пожизненному сроку, Александр Тимошенко - к 12 годам, Артем Ен - к 17 годам, Василий Чурилов получил 13 лет. Об этом сообщает РИА Новости. Им вменили теракт, покушение на теракт, посягательство на жизнь государственного деятеля, участие в террористическом сообществе, шпионаж, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношение взрывчатых веществ.

Арсений Павлов погиб 16 октября 2016 года в лифте своего дома от взорвавшейся самодельной бомбы. Тогдашний глава ДНР Александр Захарченко объявил, что в убийстве "Моторолы" виноват Киев. В 2020 году Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства "Моторолы".

Покушение на Захарченко произошло в августе 2017 года. В туалете ресторана, где он часто бывал, полиция нашла взрывчатку.

Теги: моторола, арсений павлов, убийство, приговор


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