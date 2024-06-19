Штормовое предупреждение. МЧС предупреждает свердловчан о сильных граде, ливнях и грозах

МЧС Свердловской области объявило штормовое предупреждение на вторую половину сегодняшнего дня и весь день 20 июня.

Уральцев просят внимательнее относиться к погодным изменениям. Ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, крупный град, при грозе шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Если на улице вас застал град найдите укрытие, если это невозможно, защитите голову от ударов градин руками, сумкой или одеждой.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи жителей просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".