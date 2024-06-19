Рада утвердила создание на Украине военной полиции

Депутаты Верховной рады Украины в первом чтении утвердили создание в стране военной полиции. За документ проголосовали 247 депутатов, в том числе члены правящей партии "Слуга народа", а также часть политиков из возглавляемой Юлией Тимошенко "Батькивщины".

Новая структура займется розыском и привлечением к ответственности дезертиров, а также обеспечением правопорядка и военной дисциплины в Минобороны, Вооруженных силах Украины (ВСУ) и Государственной специальной службе транспорта.

В ВСУ подчеркивали, что закон нужен для обеспечения комплектования армии на фоне ужесточения мобилизации, пишет ТАСС.