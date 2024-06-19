В Москве задержали четвертого фигуранта дела о массовом заражении ботулизмом

В Москве задержан четвертый фигурант уголовного дела о массовом отравлении людей. Им оказался повар компании-производителя фасоли ООО "Савон-К", гражданин Таджикистана Карим Норматов, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, он по указанию руководителя компании "Савон-К" Владимира Шина с нарушением требований безопасности при организации общественного питания осуществлял приготовление фасоли, расфасовку в вакуумную упаковку с целью последующего хранения и перевозки на склад ООО "Локалкитчен" с минимальными финансовыми затратами.

Норматову предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее другим фигурантам уголовного дела, которое расследуется по факту массового отравления людей пищевой продукцией, предъявили обвинение. Генеральному директору компании "Локалкитчен" Антону Лозину, руководителю отдела качества компании Елене Машковой и фактическому руководителю компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимиру Шину инкриминируется "Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Шина также обвиняют по статье "Организация незаконной миграции". СК приостановил работу компании "Кухня на районе" и производителя фасоли "Савон-К".